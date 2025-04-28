美經濟或季增0.2% 六成人估將滯脹

本周環球財金焦點

美國商務部周三將會公布首季度的國內生產總值（GDP）數據，市場平均預期以年率計按季增幅只有0.2%，幾乎陷停滯，亦較前一季度的增速2.4%急劇放緩。一些經濟預測模型，比如亞特蘭大聯儲銀行的「GDPNow」更估計，首季度經濟有機會出現收縮。摩通大根的最新調查亦顯示，大多數投資者預期美國將會陷入「滯脹」。

摩通的投資者調查指出，有五分之三的投資者預期，美國經濟增長將會停滯，而通脹率將保持在2%的聯儲局目標水平之上，即經濟進入滯脹。有約20%受訪者更預期，通脹率將會反彈至3.5%以上。同時，大多數投資者都估計美元會進一步走弱，而10年期美債孳息率會保持在4.25厘，意味聯儲局不會大手減息。

憂非農增職降至13萬個 值得慶幸的是，周三公布的通脹指標—3月個人消費開支（PCE）物價指數增幅有望回落，料按年僅升2.2%，較前一個月低0.3個百分點；撇除食品及能源的核心PCE物價按年升幅亦有望回落至2.6%。

另邊廂，經濟的悲觀情緒亦反映在就業數據的預期上，市場估計周五公布的美國4月非農就業職位增幅只有13萬個，較3月時增幅22.8萬個大幅減少。這在一定程度上反映企業對前景不確定的擔憂，導致不敢貿然擴張或加大招聘，同時科技業的裁員消息近期亦不斷傳出，包括Meta、英特爾（Intel）等公司都在業績公布的前後裁員。

聚焦Apple亞馬遜業績 說到美國上市公司的業績期，本周即將進入高峰，多家大型科技股、關鍵的消費巨頭都將會公布業績，這些企業管理層對宏觀經濟環境的看法極具參考意義。

其中，即將放榜的科技巨頭包括微軟、Meta、高通，還有最近因為關稅衝擊而焦頭爛額的蘋果公司（Apple Inc.），同時是消費巨頭與雲服務「一哥」的亞馬遜（Amazon）等。另外，一些家喻戶曉的消費品牌如可口可樂、星巴克、麥當勞等，亦最能夠把握當下美國乃至其他國家的消費趨勢變化。

國際消息方面，日本央行於周四公布議息結果。雖然日本逐步加息的政策方向似乎沒有變化，但市場預期本周的議息會議繼續凍息，以觀察關稅戰所帶來的影響。日圓近期因為避險情緒而急速升值，亦可能會令日本通脹壓力減低，拖累央行未來的加息節奏。