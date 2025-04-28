內地工業利潤上季轉升 高技術製造標青

中國經濟數據在美國總統特朗普對華發動對等關稅戰之前，確實有好轉迹象。國家統計局公布，內地今年首季規模以上工業企業利潤按年增長0.8%，扭轉首兩個月跌0.3%的頹勢，為去年9月公布同年首8個月數字以來，首次有正增長，亦即3月份按年增長2.6%。

智能設備漲63% 造車反跌 使數據容光煥發的是電氣機械和器材，以及計算機、通訊和其他電子設備，兩種製造業利潤按年變幅，分別從首兩個月的倒退2.4%及9.4%，首季累計搖身一變成為升7.5%及3.2%。全國規模以上工業利潤上月按年多147.2億元（人民幣‧下同）左右，上述兩個行業的增幅加起來達160億元。

「以舊換新」補貼政策發力下，通用設備及專用設備製造業首季利潤按年升幅，亦顯著擴大到9.5%及14.2%。

國統局工業司統計師于衛寧表示，41個大類行業中，首季有24個利潤增速優於首兩個月。高技術製造業尤為亮眼，如航空航天器及設備製造利潤增23.9%，人工智能（AI）創新帶動智能消費設備製造利潤增63.7%，電子工業專用設備製造、電子器件製造的利潤分別按年增逾五成。消費品「以舊換新」亦使電子電路製造業的利潤增39.4%。

然而，正在崛起的中國汽車製造業，首季利潤按年倒退6.2%，跟首兩個月升11.7%、去年首季升32%差天共地，亦即單計3月按年瀉逾28%。

就在此時，3月底止年度恐勁蝕逾7,000億日圓的日產汽車，打算在明年3月底前關掉武漢一家每年產能達30萬輛汽車的廠房，原因是2022年投產以來，年產量只有一萬輛，盡見中國汽車製造業競爭激烈。

民企盈利縮 進帳遜疫前 其實外商和港澳台資企業上季利潤增長已經好過內地企業，民營製造業企業期內利潤按年倒退0.3%，比去年低6.1個百分點。

民營製造商處境頗為艱難，首3個月營業收入利潤率按年跌0.09個百分點至3.19%，每100元資產僅能進帳90.6元，比疫情前2019年同期低逾30%；產成品存貨周轉天數26.3天，比6年前長9.8天，可見銷路愈益不暢。應收票據及應收帳款平均回收期為73.1天，按年多2.6天，比6年前長27.4天，而沒有貿易戰的2017年同期，僅27.8天。