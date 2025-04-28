滙控首季料少賺38% 中美博弈影響惹關注

綜合券商預測，滙豐今年首季列帳基準稅前盈利按年倒退38.07%至78.33億美元。其中，銀行業務淨利息收入會由去年同期約113億美元，降至105.74億美元，而手續費及其他收入會由去年同期約95億美元，降至60.97億美元。

上述兩項指標均為經調整指標，並非一般意義上的「淨利息收入」或「淨手續費和佣金收入」，但滙控對淨利息收入的指引是扣除保險業務等的銀行業務淨利息收入，2025年指引是420億美元左右，而手續費及其他收入的變動則不時受海外業務影響。