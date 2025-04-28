滙控首季料少賺38% 中美博弈影響惹關注
滙豐控股(00005)周二將於午間休市公布今年首季業績。自中美兩國互相加徵關稅以來，「獅王」股價曾暴瀉逾20%，即使現已收復大部分失地，比起首季業績、股息和回購，市場更關注不遺餘力「慳皮」的行政總裁艾橋智，如何看待中美對立升到新的高度，對滙控未來的衝擊。
預期信貸損失或增兩成
綜合券商預測，滙豐今年首季列帳基準稅前盈利按年倒退38.07%至78.33億美元。其中，銀行業務淨利息收入會由去年同期約113億美元，降至105.74億美元，而手續費及其他收入會由去年同期約95億美元，降至60.97億美元。
上述兩項指標均為經調整指標，並非一般意義上的「淨利息收入」或「淨手續費和佣金收入」，但滙控對淨利息收入的指引是扣除保險業務等的銀行業務淨利息收入，2025年指引是420億美元左右，而手續費及其他收入的變動則不時受海外業務影響。
另外，券商估計，滙控上季預期信貸損失（ECL，撥備）增加20.55%至8.68億美元，3月底客戶貸款約9,366.94億美元，按年及按季增長均不足1%。
大摩削目標價至83元
關稅戰開打後，摩根士丹利已將滙控今、明兩年每股盈利預測下調9%及8%，就算周二宣布再推30億美元的股份回購，也調低目標價至83元，比上周五收市低2.75%。周五放榜的渣打集團(02888)方面，今、明兩年每股盈利預測調低9%及4%，目標價降至112元。高盛對於滙控較大摩樂觀，下調滙控盈利預測後仍予98元的目標價。
另一發鈔行中銀香港(02388)會與滙控同日公布首季業績。富瑞分析師黃梓皓估計，中銀期內淨利息收息率（含外匯掉期）按季降10點子至1.6%，但貸款增長會優於行業，非利息收入由於港股本月才轉差，也會表現良好。富瑞不排除香港商業房地產（CRE）貸款仍要再作撥備，並要為宏觀經濟的不確定性計提ECL。就算撥備可能增加，綜合各種因素，中銀首季撥備前經營溢利（PPOP）應該按年升約6%。
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