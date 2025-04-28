美恐淪關稅戰最大輸家 續遏華

威廉博萊新興市場股票投資組合經理林紅雲表示，身為投資者，自己當然希望中美兩國化解今次的貿易衝突，因為國際貿易是互惠雙贏的事，這樣的關稅戰恐怕最大輸家就是開戰的美國。然而，現屆美國政府似乎視國際貿易為零和遊戲，要打壓他國令自己得益。

其實自特朗普重返白宮以來，說話不乏「打倒昨日的我」，對中國加徵關稅的立場卻很明確，例如日前「除非中國給予我們實質性的回報，否則這些關稅將會維持」，正如月初與以色列總理內塔尼亞胡「講數」後所說：「不想中國每年（從美國的貿易逆差）賺幾千億美元用來擴軍（威脅美國主導的地緣政治秩序）。」

預期兩國官員已磋商 財長貝森特上周重申「中國經濟需要再平衡……其目前的經濟模式本質上是透過出口轉嫁自身經濟問題，不可持續……可以從削減出口產能開始，轉而支持內需。」這與上一任財長耶倫一年前向中方闡述的立場幾乎一樣，差別在於特朗普試圖以關稅「大破大立」。

林紅雲相信，不論誰給誰打電話，中美官員一定有在磋商，但不確性在於，兩國關係自2018年開始已經「結構性地」向下，因為美國已經把中國定性為對手，從之後技術封鎖、讓中國公司的美國預託證券（ADR）除牌等來看，很難改變這個趨勢，就算關稅降到一個正常（sensible）的水平，博弈仍會持續。

雖然仍是發展中國家的中國，已經要面對困擾不少發達國家的人口老化問題，跟1980年代的日本不同，中國尚有很大的發展空間，且體量比日本大得多，不用購買力平價（PPP）準則早晚會超越美國成為全球最大經濟體，使得美國要出手減緩其經濟發展。

料無法抹平貿易逆差 然而，從經濟結構出發，特朗普不能抹平貿易逆差，因為美國從中國進口的商品不是自己沒有足夠產能，就是缺乏經濟效益，「美國人很愛消費，內需要靠進口滿足，我開玩笑說，如果要完全削平貿易逆差，就要把消費減半」，反觀中國人素來愛儲蓄，一直說要提高消費佔國內生產總值（GDP）的比率，仍是寸步難行，不能夠消化國內產能，還是要靠出口推動經濟增長，矛盾着實難解，或許頂多就是多買美國農產品和能源。