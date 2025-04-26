股市估市：華力谷內需餐飲股受惠
關稅戰消息混亂，恒生指數短線料跟隨貿易戰發展上落，初步阻力見於4月初下跌裂口頂部22,638點。
個股方面，可留意達勢股份(01405)。公司為達美樂比薩（Domino's Pizza）在中港澳的獨家總特許經營商，去年收入43.14億元人民幣，按年增長41.4%，經調整淨利潤為1.31億元人民幣，按年增長13.9倍，業績表現強勁。
儘管單價受壓，但訂單量保持強勁增長，同店銷售仍可逆市增長2.5%，成本費用率普遍下降，租金、員工薪酬、營銷成本佔比均見改善，相信隨着規模效應擴大，成本節省效應將更明顯。去年門店經營利潤率按年改善0.7個百分點至14.5%。
達勢積極開店增滲透率
店效改善之外，開店節奏保持積極，公司指引今年開店300家，去年淨增長240家。達勢積極開拓新城市，滲透率提升，持續為銷售注入動力，利好盈利前景。隨着內地進一步加大促消費政策力度，有助推動餐飲行業增長。
估值上，該股現價對應2025財年市銷率2.3倍，市場預測2024至2027財年經調整利潤年複合增長率達44%，目標價115元。
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