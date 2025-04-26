宏觀分析：歐亞股市具投資機會

在貿易政策持續不明朗下，無論消費者或企業信心指標（又稱軟數據）均見顯著轉弱。雖然市場情緒普遍滯後於就業及支出等硬數據，但目前軟數據反映的經濟前景，較實際數據更為悲觀。

更令人憂慮的是，若企業及消費者長期面對嚴重不明朗的環境，勢必影響其投資、消費及招聘決策。鑑於特朗普政府首個任期間的貿易爭端持續近一年半，市場情緒或已反映經濟趨向放緩。

今年歐洲股市的強勢表現，令大多數投資者感到意外。年初時，歐洲面對經濟前景黯淡、俄烏戰事持續、政治分歧，以及美國可能加徵關稅等不利因素。過去數十年，歐洲經歷政局動盪、債務危機及脫歐等衝擊，令投資者對歐洲市場抱持審慎態度。

預留充足現金伺機入市 然而，近期政策出現重大轉變，包括德國增加國防及基建開支，以及區內各國領袖攜手提升競爭力。儘管關稅前景仍欠明朗，但市場對歐洲的看法已迅速改善，資金亦開始流入。目前相信這並非短暫現象，並且上調對歐洲股票的配置至高配水平，以把握資本開支增加及信貸改善帶來的上升潛力。

鑑於貿易前景持續不明朗，將股票配置水平由偏高下調至中性；區域配置方面，相比美股，其他地區股市更具投資機會，如歐洲、中國，以及亞洲（日本除外）。這些地區受惠於財政開支增加及央行立場偏「鴿派」，市場氣氛逐步改善。投資風格方面，看好價值型股票。隨着資金持續由估值較貴的美國大型增長股轉投其他板塊，價值股有望受惠。

債券方面，仍維持偏低部署。由於經濟增長、通脹數據好壞參半，加上政策前景不明，利率料持續波動。當中對環球高收益債券及亞洲債券維持偏高配置，因其主要受惠於具吸引的總回報率。雖然基本面尚算穩健，但息差或因貿易不確定因素而受壓。同時，維持對現金偏高配置，因其回報較吸引及提供流動性，在市況波動時，現金可助投資者把握市場機遇。

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