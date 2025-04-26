大行觀點：內地強科技促消費 抗貿戰

雖然美國對中國及亞洲地區所實施的對等關稅稅率高於市場預期，惟相信內地仍有不同的反制行動選項。對內地來說，關稅並非新鮮事。過去幾年，內地對美國的出口份額持續下降，同時輸往其他地區的出口上升，反映內地已減少對單一市場的依賴。2017年內地對美國出口額佔出口總額的比率為19%，及至2023年，比率已降至14.8%。

儘管如此，內地仍從美國進口化工、農業及林業產品，以及通訊設備等（主要類別）商品，但這些商品亦正面臨內地實施的報復性關稅。

DeepSeek崛起加快AI應用 內地已準備好應對外圍不明朗因素。在3月舉行的「兩會」上，當局強調：「為應對本地及外圍不確定性因素，中央財政已預留充足的儲備工具和政策空間。」當局亦可作進一步的行動，例如在今年財政預算案已宣布將人民幣特別國債發行規模加碼至3萬億元（人民幣‧下同）。預期未來將有更多財政政策出台，而且正如兩會期間當局所言，仍有空間進一步放鬆貨幣政策。

此外，內地在3月30日宣布，向4間內地銀行注資5,200億元。這項措施影響正面，讓有關銀行進一步擴大貸款規模，支持商業機構及中小企業的發展。

年初至今，內地與科技相關行業股份均錄得明顯上升，包括人工智能（AI）和機械人，以至硬件、軟件和自動駕駛。DeepSeek的技術突破、市場對內地AI與科技加速發展的樂觀情緒加劇，不少企業加快應用AI與推理，都引發有關自主科技發展。整體而言，內地持續推進創科發展，情況令人鼓舞。

料推全方位刺激零售政策 消費仍是內地經濟的重要增長動力。自去年第四季起，消費品（如電子產品、家電及通訊設備）「以舊換新」政策已有效帶動內需增長。內地有望推出更全面的政策刺激內需消費，例如透過支持就業、提高養老金及長者/兒童照護福利等，增加居民收入及財富。

目前傾向對大中華股票策略採取防守部署，近期已沽出一些內地的科技、媒體和電訊公司股份，先行部分獲利。與此同時，增加內需相關領域的投資，例如內地軟件、消費和康健護理股份。

然而，從中長期來看，繼續看好先進製造業龍頭，AI和機械人供應鏈的受惠者，以及本地小眾消費市場的龍頭企業。內地持續加快科技自給自足的步伐，並取得顯著的技術突破，維持領先優勢。

宏利投資管理