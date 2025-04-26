產經

新盤概況：林海山城洋房賣5600萬

林海山城由14座分層大樓及36座洋房組成，提供262伙。 林海山城由14座分層大樓及36座洋房組成，提供262伙。
林海山城由14座分層大樓及36座洋房組成，提供262伙。
新界低密度洋房以逾半億元售出。香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，昨日錄得山城徑27號的成交，實用面積3,302方呎，採五房間隔，設有升降機，地庫提供兩個停車位，外連花園及天台，成交價5,600萬元，呎價約16,959元。該項目提供262伙，至今累售約116伙，總成交金額逾28.6億元。
內地客購名日‧九肚山
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，昨日透過招標售出四房海景單位，成交價2,357.1萬元，買家為內地客。長江實業營業經理詹勳榮指，上述為第2座19樓C室，實用面積1,226方呎，成交呎價約19,226元。全盤現時僅餘最後17伙三房大單位待售。
朗天峰特色戶成交雙破頂
特色單位錄雙破頂承接，嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，招標售出第1B座28樓B室頂層戶，為實用面積523方呎兩房戶，附設平台及天台，成交價907萬元及呎價約17,342元，均創項目新高。單位買家可享有一個車位的認購權。該盤累售459伙，總成交金額逾19.4億元，平均成交呎價逾12,000元。
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，以1,201.2萬元沽出2B座9樓B室兩房戶，實用面積525方呎，呎價22,880元。港鐵公司(00066)及會德豐地產合作的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，沽出第1B座22樓A室，採三房間隔，成交價1,121.8萬元，以實用面積716方呎計，呎價約15,668元。
詹勳榮指，名日‧九肚山最新售出單位可享沙田海景和馬場景致。詹勳榮指，名日‧九肚山最新售出單位可享沙田海景和馬場景致。
詹勳榮指，名日‧九肚山最新售出單位可享沙田海景和馬場景致。
朗天峰提供594伙，預計關鍵日期為今年12月31日。朗天峰提供594伙，預計關鍵日期為今年12月31日。
朗天峰提供594伙，預計關鍵日期為今年12月31日。
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