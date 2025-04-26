納米戶落成量佔比8年低

納米單位落成量統計

樓價不斷下跌，納米單位失去需求，發展商減少興建同類戶型。政府數據顯示，2024年實用面積約215方呎以下單位落成量為508伙，僅佔整體比例約2.1%，比率創8年新低。

差餉物業估價署公布的《香港物業報告2025》顯示，去年納米戶供應量，相比2023年的476伙落成低位，按年稍增32伙。不過，去年整體私人住宅落成量，按年急增約75.1%至24,261伙，屬20年新高，故按比例計算，納米單位較對上一年明顯減少約1.3個百分點。

今年細單位或38載最多 以地區劃分，去年該類戶型供應以九龍區佔最多，錄得378伙，佔同類比例約74.4%。其次港島區有129伙，至於新界區全年僅錄得一伙納米單位落成。

此外，該署預計今年私宅落成將回落約14%至20,862伙。不過，實用面積約431方呎以下的細單位供應將再有突破，該戶型去年落成量已達10,794伙，預計今年進一步增加約2.5%，料錄約11,065伙，屆時將創1986年後的38年同類供應新高。