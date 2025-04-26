銀主平售細價樓

順豐大廈260萬沽 帝御•嵐天貶四成 本地二手樓價跌勢持續，市場出現細價樓低價拋售潮。香港仔田灣順豐大廈兩房銀主單位，拍賣會即場減價，最終以一口價260萬元拍出，較銀行估價低逾22%。屯門帝御•嵐天同類物業亦以326萬元成交，約4年帳面貶值超過40%。

上述兩項物業昨日由忠誠拍賣售出，其中，順豐大廈高層A室，實用面積約288方呎，最初開價280萬元，該公司發言人指，該盤拍賣時即場減價20萬元後，即獲買家出價承接，呎價約9,028元。上址個別銀行網上估價約335萬元，成交價低約75萬元。

投資者298萬掃荃中 同場亦拍出帝御•嵐天6座低層6室，實用面積約356方呎，銀主開價230萬元，獲4組客爭購，搶高96萬元或約41.7%拍出，呎價約9,157元。單位原業主於2021年中以約551萬元購入，帳面貶值約225萬元。

投資者掃上車盤平貨。美聯鍾家豪表示，荃灣中心5座高層E室，實用面積約324方呎，放盤約兩星期，最初叫價338萬元，近日減價至300萬元，終獲資深投資者以298萬元購入，低銀行估價約15%，呎價約9,198元。據了解，新買家已累購約5至6個荃景圍二手細價單位。

海禧華庭4載輸112萬 蝕讓情況持續。中原楊浩鴻指，上水海禧華庭1座中層E室兩房戶，減價32萬元，以388萬元易手，呎價約9,923元，約4年帳蝕112萬元，貶值約22.4%。該行周志華稱，粉嶺牽晴間12座中層E室，成交價400萬元，呎價約10,417元，原業主持貨約6年帳蝕100萬元。

市區大型屋苑情況相若。中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3期吉利徑6號高層D室，售價710萬元，呎價約10,597元，約兩年帳蝕90萬元。香港置業劉浩勤稱，將軍澳日出康城MARINI 3B座高層一房戶，以482.5萬元售出，約6年帳面跌價約22.4%。

杏花邨三房650萬成交 柴灣杏花邨三房戶連錄「6字頭」成交。消息稱，該盤34座高層5室以650萬元沽出，呎價約11,607元，較對下一層單位2020年做價大跌近三成。美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城建安閣高層E室兩房則王，叫價約758萬元，減價至740萬元售出，呎價約12,759元。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數報136.37點，按周升約0.01%，惟今年仍累跌約0.92%，處於逾8年半低位。4區樓價指數按周兩跌兩升，細價樓集中地新界西跌約1.04%最多，港島亦下挫約0.49%。

細價樓低價成交實錄