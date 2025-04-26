●上海科創板公司納芯微向聯交所遞交主板上市申請。納芯微主打模擬晶片（把聲音、光線、溫度等之類現實世界的感知轉換成電子信號），對標美國德州儀器，可惜去年毛利率進一步降至28.02%，經調整稅前利潤擴大3.38倍至3.33億元（人民幣‧下同）。該股昨跌8.01%，市值263.54億元。