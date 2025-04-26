簡訊一覽
●消息指，騰訊音樂(01698)收購內地播客（Podcast）公司喜馬拉雅的磋商已進入更深階段，作價約24億美元，交易計劃以股票加現金進行。
●上海科創板公司納芯微向聯交所遞交主板上市申請。納芯微主打模擬晶片（把聲音、光線、溫度等之類現實世界的感知轉換成電子信號），對標美國德州儀器，可惜去年毛利率進一步降至28.02%，經調整稅前利潤擴大3.38倍至3.33億元（人民幣‧下同）。該股昨跌8.01%，市值263.54億元。
●光大銀行(06818)今年首季純利按年增長0.3%至124.64億元。期內，淨利息收入按年跌6.83%，拖累營業收入按年跌4.06%至330.86億元。截至3月底，不良貸款餘額按季升4.14%，但不良貸款率按季持平於1.25%。
●內地基金公司易方達周二增持泰格醫藥(03347)H股37.21萬股，每股均價26.185元，於H股部分持股比例由5.95%升至6.26%。
●灣區發展(00737)今年首季收入按年跌48.35%至1.8億元（人民幣‧下同），純利按年升5.53%至1.18億元。
●生產風力發電機的金風科技(02208)今年首季收入按年升35.72%至94.72億元（人民幣‧下同），純利按年升70.84%至5.68億元。
●新奧能源(02688)今年首季天然氣零售銷售量按年升0.3%，工商業及民生分別按年升0.1%及1.1%；泛能銷售量按年升9.9%。
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