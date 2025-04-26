補貼奏效 內地首季手機銷量增2.5%

近日中美兩國就關稅議題是否「傾得埋」的說法各執一詞，其中美國總統特朗普堅持指美中正在談判，中國官員則強調中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，叫美方不要混淆視聽。到底這個「關稅談判」羅生門事件如何發酵，當然是有待分曉。不過特朗普最新提及，中美兩國關係略見曙光，是因雙方不排除會為協議設定價格，換言之，可能與中歐同意就內地進口電動車設最低價格的手段相似。

至於市場擔心一旦對等關稅如實執行，將影響各行業生意，尤其是對智能手機需求首當其衝，不過內地近期的以舊換新和補貼政策則「扶了這些企業一把」。市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，在國家補貼政策的強勁扶持下，內地智能手機銷量今年首季按年增長2.5%。

華為稱冠 iPhone市佔減 以品牌計，華為上季市場份額達19.4%穩居首位，連續兩季蟬聯中國智能手機市場冠軍。該機構稱，華為nova 13系列和旗艦級Pura 70系列手機憑藉其強勁的市場需求和補貼政策下的價格優勢，成功在600至799美元的高端價格區間內佔據領先地位。