英零售意外做好 消費信心未復勇

英國3月零售數據意外地做好，但民眾的消費信心在本月正在退減。英國國家統計局（ONS）公布，上月零售銷售按月增長0.4%，雖較2月修正後的0.7%增幅有所放緩，但勝市場預期，按年更增長2.6%，顯著高於預期和前值的1.8%和2.2%。ONS解釋，上月天氣良好，有助包括衣履和戶外用品零售商有好表現。

不過，由英國零售協會聯同市場調查公司Gfk發布的消費信心指數，在4月報負48，不但低於3月的負35，也創逾一年來最低水平。大眾歸咎於能源價格上升，以及全球金融市場不穩定影響信心。負責報告的發言人稱，雖然3月通脹升幅緩和，但現時英國或站於另一通脹快速上升周期的邊緣，或影響消費信心進一步下跌。英鎊匯價昨好淡爭持，兌美元曾挫0.29%至1.3297，兌港元曾報10.3167。

俄羅斯連續4次凍息 俄羅斯央行昨日一如市場預期維持基準利率於21厘不變，為連續4次議息按兵不動。央行聲明指出，一旦貿易摩擦升級，將令全球經濟和油價增長放緩，但同時有機會透過貿易和匯價推升俄國通脹。

美洲區方面，加拿大統計局公布，2月零售額按月降0.4%至693億加元，符合市場預期。撇除汽油、汽車及零件等的核心零售銷售則升0.5%，勝市場預期的跌0.4%。