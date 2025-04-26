高盛唱好日圓 料每百Yen見5.7港元

日圓匯價從近期的高位逐步回落，兌每美元昨日曾報143.41，每百日圓兌港元曾報5.41算。投行高盛認為，日圓在當前市場環境下有獨特戰略地位，兼具短期對沖澳元風險與長期對沖美元風險的雙重功能，故對日圓走勢持相當樂觀的態度，在新一輪升值周期下，未來12個月日圓兌每美元將見135水平，即每百日圓兌約5.7港元。

高盛又列舉3因素唱好圓匯，分別是日本央行可能調整超寬鬆貨幣政策、美匯指數的技術性回調，以及全球資金重新配置避險資產的需求增加。這些因素相互疊加，將共同構築日圓中長期走強的基礎。

東京核心通脹升至3.4% 渣打銀行的預測則較為貼價，預計第二季末日圓兌每美元將在144水平，原因在於該行對美日能否就「廣場協議2.0」達成一致意見，進而導致日圓重估持懷疑態度。而如果通脹持續且外部風險紓緩，日本央行6月仍可能加息，但5月議息會議可能按兵不動。

雖然渣打用廣場協議來形容日美談判，但日本財務大臣加藤勝信與美國財政部長貝森特最新的會談，據報沒有觸及日圓匯率框架。

不過，日本通脹確實有上升之勢。最新公布的東京4月核心消費物價指數（CPI）按年增長3.4%，升幅大於前值的2.4%和市場預期的3.2%，且是自2023年7月以來首次突破3%，反映政府減少對電費及煤氣費補貼，以及本月起一系列食品價格上升。

新加坡工業產出遜預期 亞洲區另一重要經濟體新加坡，其3月季調後工業產出指數按月跌3.6%，較市場原來預計的升0.6%轉壞，前值為下跌2.9%。

對於亞洲區展望，澳新銀行（ANZ）在研究報告中表示，注意到過去10年來，家庭債務問題已成為泰國、南韓和馬來西亞等亞洲經濟體日益關注的問題。雖然銀行維持較低的不良貸款水平，但個人貸款在家庭債務中所佔比例不斷增加，這凸顯泰國和菲律賓等國家經濟脆弱群體薪酬增長緩慢這一更深層的問題。