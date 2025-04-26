羅奇警告關稅影響供應鏈致美滯脹

美國經濟出現明顯的放緩信號，關稅政策搖擺不定導致企業投資、民間消費信心大減。著名經濟學家、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）警告，美國關稅政策引發的供應鏈衝擊，加上美國總統特朗普對聯儲局獨立性的威脅、對弱勢美元的偏好，可能會引發一段長時間的「滯脹」。

生產遷回美需時數年 羅奇引述新冠疫情期間的供應鏈中斷作為例子，指目前「美國優先」保護主義已經引發全球供應鏈從根本上開始重組，美國實際上正在與全球貿易網絡脫鈎。他解釋指，把生產遷回美國並不是一件輕而易舉的事情，因為「供應鏈並不像樂高積木那樣可以隨意拆解再組裝」。新建生產線也需要數年時間規劃與建設，並逐漸投入運作。

「就如同美國重建國內產能需要時間，其他國家要重構貿易安排也將是一個漫長的過程。」他引述研究指出，過去由全球供應鏈所帶來的生產效率提升，在過去10年間，每年至少讓美國的通脹率降低了0.5個百分點。當情況開始逆轉，美國退出全球化後，這些效率的消失將轉化為通脹壓力。

他又提到，特朗普正在加大對美國貨幣政策的政治壓力，加上他對弱勢美元的偏好，目前的情況與1970年代末期驚人相似—當時弱美元與軟弱的聯儲局共同引爆了美國的第一次超級滯脹。他憶述當年稱︰「這是一段我寧願遺忘的痛苦記憶。」

道指低開374 Meta炒百人 大型對沖基金橋水（Bridgewater）的報告亦指出，美國關稅已對經濟及金融市場造成損害，陷入衰退的風險上升。方舟投資創辦人、著名經金經理伍德亦表示︰「關稅等同於加稅，而加稅不利於經濟增長。」她認為貿易逆差本身是正常現象，因為資本帳會錄得盈餘，外流的美元會以投資方式回到美國。

美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌374點，報39,718點；標指升6點，報5,491點；納指升77點，報17,243點。美國4月密歇根大學消費信心指數終值報52.2。

企業消息方面，Meta旗下「元宇宙」業務部門Reality Labs據報裁員逾百人，主要涉及頭戴式裝置等硬件團隊的員工。Meta股價早段曾升2.56%。