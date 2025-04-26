英特爾盈利指引失色

啟動裁員降成本 股價早段挫10% 美國一直試圖推動本地製造，擺脫對海外供應鏈的依賴，特別是在半導體等具戰略意義的高端製造業領域。不過，作為唯一有能力生產高端晶片的「純正美國公司」，英特爾（Intel）的表現一再令人失望，盈利預測不及市場預期。該公司預計本季收入按年倒退逾8%（以預測區間中位數計），並且經調整每股盈利為零。為了應對經營挑戰，英特爾正式宣布開始裁員計劃，希望在今年內把調整後的經營成本降至170億美元，明年降至160億美元。

英特爾股價於周五美國交易時間早段曾挫10%，低見19.34美元。剛上任不久的英特爾行政總裁陳立武承認，當前乃是成敗攸關的時刻。他指公司許多管理團隊的層級多達8層或更多，造成不必要的官僚主義，因此有許多可以改進的地方。雖然他未有明確今次裁員的幅度，但早前傳聞指涉及20%的員工，相當於兩萬人。

上季收入跌 晶圓代工續蝕 在經過業務架構調整後，英特爾取消原來的網絡與邊緣運算部（NEX），將業務重新分類為4大部門，分別是︰包括中央處理器（CPU）晶片在內客戶運算部門（CCG）、數據中心及人工智能（DCAI）、晶圓代工（Intel Foundry），以及其他業務。

回顧上季業績表現，該公司於截至3月29日止一季收入為126.67億美元，按年跌0.44%，主要受累於收入貢獻最大的CCG業務萎縮；股東應佔虧損擴大至8.21億美元，惟經調整的每股盈利有0.13美元。

業務分項方面，備受期待的晶圓代工業務於上季仍錄得23.2億美元的經營虧損，與去年同期24.41億美元的虧損幅度相若，反映出重振代工業務的路途仍相當遙遠。

近年半導體領域的增長，很多是來自AI需求推動的數據中心建設，惟英特爾在這方面極為落後，上季DCAI的收入僅按年增長7.78%；錄得經營溢利5.75億美元，按年升37.88%。

另外，市場此前一度擔心AI泡沫化，數據中心的建設過剩。不過，在近期的一場活動中，亞馬遜全球數據中心副總裁Kevin Miller、英偉達企業可持續發展高級董事Josh Parker均表示，未見到AI數據中心的投資有放緩迹象，整體需求仍然相當強勁。

英特爾上季業績摘要