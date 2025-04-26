中電信純利升3% 5G滲透率近62%

中電信未有披露流動及固網通訊的服務收入，但指5G客量淨增1,548萬戶，至2.66億戶，滲透率升至近62%，亦見智慧家庭收入按年增長約11.5%。

近年來服務收入增量主要來源──產業數碼化業務，同樣未有其服務收入，但提到數據中心（IDC）按年增長約10.4%，錄約95億元；為客戶提供人工智能（AI）、智能算力等的「智能收入」飆1.51倍。「智能收入」去年全年收入飆1.95倍後，佔所有服務收入約1.9%。

儘管加快新型數碼基礎設施之建設，使折舊及攤銷開支按年升5.86%至259.87億元，但經營費用仍按年減少0.15%至1,247.5億元。公司稱，已運用AI等加強成本管控。