中電信純利升3% 5G滲透率近62%
內地3大國營電訊商上季收入增長齊放緩。昨日壓軸公布季績的中國電信(00728)，上季經營收入1,354.98億元（人民幣‧下同），按年幾乎沒有增長；其中服務收入約1,247億元，按年增速由去年同期的約5%，降至僅0.3%。不過，由於成本控制得宜，季度純利仍能增長3.1%至88.64億元。
數據中心收入95億
中電信未有披露流動及固網通訊的服務收入，但指5G客量淨增1,548萬戶，至2.66億戶，滲透率升至近62%，亦見智慧家庭收入按年增長約11.5%。
近年來服務收入增量主要來源──產業數碼化業務，同樣未有其服務收入，但提到數據中心（IDC）按年增長約10.4%，錄約95億元；為客戶提供人工智能（AI）、智能算力等的「智能收入」飆1.51倍。「智能收入」去年全年收入飆1.95倍後，佔所有服務收入約1.9%。
中電信上季盈利有所提升，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年升約4.7%至約367億元，EBITDA對服務收入比率約29.5%，按年升約1.3個百分點。
儘管加快新型數碼基礎設施之建設，使折舊及攤銷開支按年升5.86%至259.87億元，但經營費用仍按年減少0.15%至1,247.5億元。公司稱，已運用AI等加強成本管控。
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