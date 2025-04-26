香港寬頻：幾無企業客受累關稅

半年多賺逾69倍增派息 截至今年2月底半年，該企純利按年增69.11倍至1.07億元，擬派中期息每股15.5仙，按年多3.33%，扭轉跌勢，主因融資成本終於轉跌，按年降8.65%至3.66億元。

財務總裁余頌廷指，關稅戰下難以預測融資成本，但仍會關注現金流表現，為再融資提供空間。楊主光補充，銀行對貸款予香港寬頻興趣極高，相關貸款預先認購倍數達到4.5倍。

期內，電訊服務收入按年升5.62%至30.66億元，科技方案及諮詢服務收入按年升10.14%至6.48億元，EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前利潤）按年增4.77%至12.06億元。楊稱集團業務具有韌性，持續產生經常性收入，相信未來業績會繼續向好。

料股權易手後業務如常 截至今年2月底，該企的住宅客戶按年跌6%至90.1萬戶，但每月每戶平均收入（ARPU）升3%至186元；企業客戶按年維持約9.7萬戶。他預期，未來數年可在北部都會區吸取新客戶，華為預期可於今年第四季完成鋪設其本港25Gbps光纖網絡，屆時用戶覆蓋率將達100%，提升競爭力。

談及TPG Wireman擬向中國移動香港出售公司約15%股權，楊主光稱難以代買賣雙方評論，但相信股權易手後，公司業務一切如常。