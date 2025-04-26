赤峰黃金去季淨利潤翻倍
今年以來黃金價格大漲，帶挈金礦股有好表現。半新股赤峰黃金(06693)公布，今年首季實現營業收入24.07億元（人民幣‧下同），按年增長29.85%；而股東應佔淨利潤更大升141.1%至4.83億元，主因公司黃金產銷量穩定，成本費用有效控制，並享受金價上漲的收益。
不過，同期該公司礦產金單位成本上升幅度較大，原因是萬象礦業及金星瓦薩為保障全年及後續擴產，加大掘進力度、維護及更新部分機器設備造成營運成本增加，同時第一季度入選礦石品位相對較低，導致單位成本階段性上升，預計後三季將逐步回歸到正常水平。
施羅德增持山東黃金
此外，基金公司施羅德於周三增持山東黃金(01787)50.9萬股H股，每股均價23.199港元，於H股部分持股比例由11.98%升至12.04%。
另一採礦公司洛陽鉬業(03993)今年首季營業收入雖然稍降0.25%至460.05億元，但股東應佔淨利潤大增90.47%至39.46億元。公司解釋，上季把握市場有利時機，全力以赴穩產、增產，主要產品產量基本較往年增長，其中銅產量按年增加15.65%，同時受益於各產品銷售價格按年全部上漲，令主要經營指標好於預期，實現年度良好開局。
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