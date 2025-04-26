赤峰黃金去季淨利潤翻倍

不過，同期該公司礦產金單位成本上升幅度較大，原因是萬象礦業及金星瓦薩為保障全年及後續擴產，加大掘進力度、維護及更新部分機器設備造成營運成本增加，同時第一季度入選礦石品位相對較低，導致單位成本階段性上升，預計後三季將逐步回歸到正常水平。