煤炭銷售降 神華上季少賺19%

業績公告顯示，截至今年3月底止季度，神華收入按年倒退21.07%至695.85億元。期內，煤炭銷量按年倒退15.34%至9,930萬噸，不含稅均價為506元，按年挫11.53%，佔比約27%、月度定價的長期合約煤炭更見銷量和售價按年跌逾25%，就算年度長約煤炭銷售「價量齊升」也無補於事。

由於煤炭銷量下跌，旗下鐵路、港口和航運部門的收入和利潤亦出現不同程度的倒退，反而煤化工分部的毛利率和利潤均受惠煤價下跌。