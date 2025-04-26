煤炭銷售降 神華上季少賺19%
煤炭股上季盈利顯著倒退。當中，行業龍頭中國神華(01088)期內純利按年倒退19.04%至133.74億元（人民幣‧下同），原因是煤炭和電力業務均出現銷量及平均售價齊跌的情況。
業績公告顯示，截至今年3月底止季度，神華收入按年倒退21.07%至695.85億元。期內，煤炭銷量按年倒退15.34%至9,930萬噸，不含稅均價為506元，按年挫11.53%，佔比約27%、月度定價的長期合約煤炭更見銷量和售價按年跌逾25%，就算年度長約煤炭銷售「價量齊升」也無補於事。
由於煤炭銷量下跌，旗下鐵路、港口和航運部門的收入和利潤亦出現不同程度的倒退，反而煤化工分部的毛利率和利潤均受惠煤價下跌。
中煤能源盈利縮27%
中煤能源(01898)上季純利按年挫27.38%至39.92億元，原因是煤炭銷量價格顯著下跌，拖累總收入按年跌15.4%至383.91億元。煤化工方面，聚乙烯及聚丙烯（塑膠原料）銷量倒退，但售價大致平穩，甲醇量價齊升而成本跌18.8%，尿素價格跌幅大過成本，但銷量升4.9%。
兗礦能源(01171)上季營業收入按年倒退23.53%至303.11億元，純利按年倒退27.89%至27.1億元。期內，商品煤銷量按年跌8.07%，售電量按年減少12.34%；煤化工整體上做到銷量上升，收入上升和成本下降。
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