比亞迪賺91億 首季新高

3大中資車企季績摘要

期內，在非經常性損益項目和金額中，比亞迪錄得汽車及汽車相關產品有關的政府補助4.5億元。截至3月底，其應收款項融資為57.36億元，按年跌45.1%，主要是票據背書和貼現增加所致；另預付款項為51.82億元，按年增30.4%，主要是材料採購的預付款增加所致；另存貨1,543.73億元，按年大增33.04%，主要是市場訂單及增加備貨增加所致。

此外，開發支出為8.59億元，按年升69.28%，主要是資本化研發支出增加所致。

比亞迪電子毛利跌逾7% 被問及近期當局收緊智能駕駛宣傳，李雲飛向內媒表示，這對行業發展是好事，皆因與營銷相比，汽車產品永遠是第一位，不要營銷過度，不能誇大宣傳，營銷可能佔到兩至三成的因素，產品和技術是最核心的；又指集團2022至2024年海外銷量從24.28萬輛升至41.72萬輛，今年將達80萬輛左右。

長汽純利17億 大減45% 雖然這家「中國車王」首季大賺，但在市場競爭激烈之下，其他車企的經營不見得樂觀，甚至可以說是捱打。

政策消息方面，內地交通運輸部等10部門昨日發布《關於推動交通運輸與能源融合發展的指導意見》，其中提到，至2027年，基本形成多部門協同的交通運輸與能源融合發展機制；到2035年，交通運輸和新型能源體系全面融合互動，交通運輸行業電能佔行業終端用能比例保持高位，純電動車成為新銷售車輛主流，新能源營運重卡規模化應用，交通運輸綠色燃料供應體系基本建成。