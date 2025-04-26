比亞迪賺91億 首季新高
冀今年外銷80萬輛 稱收緊智駕宣傳利好車業
中國第一車企比亞迪股份(01211)公布，今年首季營業收入1,703.6億元（人民幣‧下同），按年增長36.34%；淨利潤91.54億元，按年更大增100.38%；每股盈利3.12元，實現集團史上最賺錢的第一季，也繼續成為中國最賺錢的車企！昨日該股收報397港元，升1.69%，成交55.05億港元，連同其A股，公司總市值近1.13萬億元。集團品牌及公關處總經理李雲飛昨於上海國際車展接向內媒表示，今年集團海外銷量會在80萬輛左右。
期內，在非經常性損益項目和金額中，比亞迪錄得汽車及汽車相關產品有關的政府補助4.5億元。截至3月底，其應收款項融資為57.36億元，按年跌45.1%，主要是票據背書和貼現增加所致；另預付款項為51.82億元，按年增30.4%，主要是材料採購的預付款增加所致；另存貨1,543.73億元，按年大增33.04%，主要是市場訂單及增加備貨增加所致。
此外，開發支出為8.59億元，按年升69.28%，主要是資本化研發支出增加所致。
比亞迪電子毛利跌逾7%
被問及近期當局收緊智能駕駛宣傳，李雲飛向內媒表示，這對行業發展是好事，皆因與營銷相比，汽車產品永遠是第一位，不要營銷過度，不能誇大宣傳，營銷可能佔到兩至三成的因素，產品和技術是最核心的；又指集團2022至2024年海外銷量從24.28萬輛升至41.72萬輛，今年將達80萬輛左右。
旗下比亞迪電子(00285)首季營業額368.8億元，按年升1.1%；純利6.22億元，按年升1.92%；期內毛利按年跌7.35%至23.24億元；毛利率為6.3%，按年跌0.57個百分點。
長汽純利17億 大減45%
雖然這家「中國車王」首季大賺，但在市場競爭激烈之下，其他車企的經營不見得樂觀，甚至可以說是捱打。
同於昨日公布季績的有廣汽集團(02238)，今年首季營業收入196.49億元，按年跌7.94%；淨虧損7.31億元，去年同期淨利潤12.2億元，轉盈為虧主要是期內汽車銷量按年下跌，以及汽車市場競爭加劇令促銷投入加大所致。
至於長城汽車(02333)今年首季營業收入400.19億元，按年跌6.62%；純利17.51億元，按年跌45.6%，主要是期內處於產品換代升級周期，銷量按年有所下跌，以及直營體系建設投入增加所致。期內，經營活動產生的現金淨流出達89.8億元，較去年同期的現金淨流出26.34億元明顯增加。
政策消息方面，內地交通運輸部等10部門昨日發布《關於推動交通運輸與能源融合發展的指導意見》，其中提到，至2027年，基本形成多部門協同的交通運輸與能源融合發展機制；到2035年，交通運輸和新型能源體系全面融合互動，交通運輸行業電能佔行業終端用能比例保持高位，純電動車成為新銷售車輛主流，新能源營運重卡規模化應用，交通運輸綠色燃料供應體系基本建成。
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