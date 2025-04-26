港交所首季或多賺36%

物業交易對盈利影響微 目標價以摩根士丹利看得最進取，給予450元，評級「增持」。緊隨其後為中金，看435元，評級「跑贏行業」。該股昨收報338.6元，升0.23%。

滙豐環球研究發表報告，指港交所是次與置地公司的交易，對港交所的每股盈利產生輕微負面影響，不過維持「買入」評級，目標價411元。

該行又指，港交所管理層表示擬透過重新部署其外部投資組合來提供資金，或導致其投資收益下降，假設其外部投資組合稅前收益率為3至6%，預計淨投資收入將減少約2.2億至4.3億元，影響港交所今年稅後淨利潤1.4至2.8%。

花旗稱，交易潛在對港交所有低單位數百分比的負面盈利影響，該行估算，買入交易廣場物業的作價，約佔港交所去年外部投資組合結餘約87%。並予港交所「買入」評級，目標價385元。