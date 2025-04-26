恒指二萬二關得復失 全周漲585
港股昨日在22,000點大關得而復失，隨着中央政治局會議通稿午後發布，大市由升358點，及至收市只升70點或0.32%，報21,980點，成交金額逾2,080億元，反映投資者趁好消息出貨的意味甚濃。與此同時，「北水」也由買轉沽逾70億元，流出金額是4月23日之後最多。
大和看好阿里騰訊
投行大和最新發表中國互聯網行業報告表示，中概互聯網指數ETF和恒生科技指數在過去一個月分別下跌10%和10.5%，惟隨着中美兩國關係已達「對抗高峰」，相信未來可能回歸建設性發展。該行在中國互聯網行業首推在美上市的中概股阿里巴巴、攜程、拼多多和冬海集團，還有騰訊，又指騰訊估值相對其過去3年和5年的平均市盈率有上升空間。
摩根士丹利則預期，京東股價未來30日有逾80%機會下跌，主因京東擬增加對外賣速遞業務的投資，將拖累其全年盈利表現，並料京東5月中旬公布首季業績時，將調低全年盈利預測指引。
重磅藍籌滙豐控股(00005)昨微跌0.05%，收報85.35元。市傳已討論將年度股東大會（AGM）完全改為線上舉行，從而避免示威干擾。
周大福跌 仍獲薦買
另一藍籌周大福(01929)昨逆市回吐4.15%。不過，摩根士丹利認為，周大福上財季的同店銷售跌幅收窄，符預期，重申「增持」評級，目標價10.5元。中金更大幅上調周大福目標價45%，由7.84元調高至11.41元，評級「跑贏大市」，又指看好周大福在內地淨減少近400家門店，提升門店效率。
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