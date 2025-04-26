恒指二萬二關得復失 全周漲585

港股昨日在22,000點大關得而復失，隨着中央政治局會議通稿午後發布，大市由升358點，及至收市只升70點或0.32%，報21,980點，成交金額逾2,080億元，反映投資者趁好消息出貨的意味甚濃。與此同時，「北水」也由買轉沽逾70億元，流出金額是4月23日之後最多。

投行大和最新發表中國互聯網行業報告表示，中概互聯網指數ETF和恒生科技指數在過去一個月分別下跌10%和10.5%，惟隨着中美兩國關係已達「對抗高峰」，相信未來可能回歸建設性發展。該行在中國互聯網行業首推在美上市的中概股阿里巴巴、攜程、拼多多和冬海集團，還有騰訊，又指騰訊估值相對其過去3年和5年的平均市盈率有上升空間。