螞蟻入主耀才 斥28億收購逾半股份

維持上市 擬調整派息 耀才提及交易完成後，仍會維持其上市地位，螞蟻方面不會提高要約價。至於今次交易每股作價3.28元，較4月22日耀才收市價2.79元，溢價17.56%，相對4月23日停牌前3.05元亦有溢價7.5%，同時每股要約價較集團於去年9月30日未經審核每股資產淨值0.7元高出約368.6%。

此外，螞蟻控股也按例向耀才其他股東提出全面收購，每股作價同樣為3.28元；若能完成收購，耀才總估值達52.85億元。負責收購事項及要約的獨家財務顧問為摩根士丹利。

至於耀才董事會未來也會變天，通告指現時耀才董事會由7名董事組成，包括3名執行董事及4名獨立非執行董事。螞蟻控股將提名新董事加入董事會及更換附屬公司的若干董事，且會重新調整公司資金分配策略。

過往一直以派高息聞名的耀才，最新在螞蟻控股入主後，將「投資於未來增長」，調整與過往財政年度相比擬宣派的末期股息金額，更多資金將重新投入業務，從而加強其技術基礎設施及提高風險控制效率，為客戶創建更安全、更好、更快的平台。