中海上季純利挫14% 添地迎需求釋放

季內，該公司收入按年減少0.63%至367.3億元，連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額464.2億元，按年減少22.9%；相應銷售面積為219萬方米，按年增加8.41%。新增土地涉及總建築面積為128萬方米，總地價275.5億元。