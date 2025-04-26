中海上季純利挫14% 添地迎需求釋放
內地持續提振房地產市場，惟效益仍尚需時間反映在企業業績上。國資背景的內房企業──中國海外發展(00688)今年首季經營溢利56.7億元（人民幣‧下同），按年跌14.73%，但對前景仍然看好，期內在7個城市新增9幅土地，較去年同期新增兩幅土地明顯增加。
季內，該公司收入按年減少0.63%至367.3億元，連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額464.2億元，按年減少22.9%；相應銷售面積為219萬方米，按年增加8.41%。新增土地涉及總建築面積為128萬方米，總地價275.5億元。
中海指，隨着各地政策逐步落地見效，居民剛性和改善性住房需要逐步釋放，首季重點城市商品房銷售降幅較2024年收窄。
建材水泥企業季績改善
樓市氣氛轉穩，亦帶挈建造業。中國建築國際(03311)今年第一季經營溢利達39.63億元，按年增長10.83%；營業額按年升3.62%至228.87億元；應佔合營企業營業額按年增加79.07%至9.94億元。季內新簽合約額約505.1億元，按年減少36.93%；截至3月底未完合約額約3,756.5億元。
水泥企業亦受惠。亞洲水泥（中國）(00743)表示，上季水泥平均價格較去年同期有所回升，遂由虧轉盈，賺308.1萬元；收入按年跌6.08%至11.49億元。公司預期，隨着資金逐步到位、政策加快落地釋放，下半年水泥需求將有所提升，全年行情有望呈現前低後高的趨勢。
華潤建材科技(01313)上季亦扭虧，錄盈利1.06億元；收入46.26億元，按年減少3.37%；毛利率16.3%，按年升2.5個百分點。
碧桂園沽清藍箭航天股份
另一邊廂，碧桂園(02007)沽清民營火箭公司藍箭航天11.063%股份，套現7.69億元，用於「保交樓」等項目建設開支。
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