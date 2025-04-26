平保首3月盈利270億 按年倒退26%
儘管內地力谷經濟，但需求增長動力仍然不足。中國平安(02318)今年首季盈利270.16億元（人民幣‧下同），按年倒退26.4%，每股盈利1.54元。撇除短期投資波動，包括納入報表的平安好醫生帶來的一次性損益，以及發行美元可轉換債的轉股權價值重估損益等重大項目後，營運利潤379.07億元，按年增長2.42%。
期內，收入2,566.18億元，按年減少6.98%；壽險及健康險業務新業務價值128.91億元，按年增長34.9%，新業務價值率32%，按年升10.4個百分點；平安產險保險服務收入811.53億元，按年增加0.7%；整體綜合成本率96.6%，按年改善3個百分點。
太保淨利潤下滑18%
平安保險資金投資組合實現非年化綜合投資收益率1.3%，上升0.2個百分點。截至今年3月底，平安個人客戶數近2.45億，較年初增長1%；客均持有合約2.93個，較年初增長0.3%。首季新增客戶864萬，按年增加20%。
銀行業務方面，受市場變化、完善業務結構等因素影響，平安銀行淨利潤140.96億元，按年下降5.6%；營業收入337.09億元，按年減少13.1%。截至3月底，核心一級資本充足率9.41%，較年初上升0.29個百分點。
另外，中國太保(02601)公布，今年第一季淨利潤約96.27億元，按年跌18.13%，每股盈利一元，扣除非經常性損益的淨利潤96.24億元，按年倒退18.1%。
中行設科創私募基金
期內，營業收入按年減少1.79%至937.17億元，其中，保險服務收入695.5億元，按年增長3.9%。加權平均淨資產收益率3.5%，按年跌1.1個百分點。
內媒報道，中國銀行(03988)間接全資持股的深圳中鑫鵬翔科創私募股權投資基金合夥企業於近日成立，出資額50億元，其經營範圍覆蓋以私募基金從事股權投資、投資管理及資產管理等活動。
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