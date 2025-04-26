華謀降準減息抗關稅衝擊

增失業基金返還免裁員 加強農業生產遏食品通脹 內地中央政治局昨日開會討論經濟事務，其公報重申「用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」、「適時降準降息」，惟未有提振市場氣氛，中港股市升幅反而顯著收窄。然而，中央不諱言「外部衝擊影響加大」，經濟持續復甦之基礎尚待鞏固，更首度以「鬥爭」形容關稅戰，「要強化底線思維，充分備足預案」，專家相信當局的訊息是中期有能力應對美國瘋狂關稅的衝擊。

插在中國貨身上的145%關稅利刃，一定是中央今次開會的頭號事項，因此要「統籌國際經貿鬥爭」，「堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，並且要在國際社會組朋友圈「反對單邊霸凌行徑」，矛頭直指公報上沒提過的美國和特朗普。

創設新結構性幣策工具 開宗明義針對關稅戰的政策是向受影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例——把更多失業保險供款退還給企業，避免僱主裁員。以「着力保民生」明義列舉的「加強農業生產，穩定糧食等重要農產品價格」也與關稅戰相關，因為對美國農產品加徵對等報復性關稅或觸發食品通脹。

不少公報上的政策以前經已提過，如加緊發債、「泵水」加推消費品及設備「以舊換新」（兩新）、「加強消費對經濟增長的拉動作用」、繼續多管齊下解決地方政府債務及其對企業賴帳、推出債券市場「科技板」、規範競爭秩序等，可見中央要穩定內地經濟，抵禦美國的瘋狂關稅。

頗堪玩味的是何謂「創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具」、「根據形勢變化及時推出增量儲備政策」。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷相信，這應該是針對樓市、消費等特定政策目標，推出貸款政策之類。鑑於去年發債額度未用盡並順延至今年，本年有空間擴大發債規模，加碼財政刺激。中央今次開會並非着重即時刺激，而是要想好中線的辦法，關稅戰令經濟顯著惡化時不會「手上沒牌」。

至於何時才「適時降準減息」，他認為，關稅戰勢令經濟數據今季起轉差，也許6、7月就會降準，「始終發債後要銀行買，公報亦提過要『優化存量商品房收購政策』，現在地方政府就是猶豫用甚麼價錢收購發展商賣不出去的樓盤，下一步難免要放鬆專項債資金運用。」

缺具體措施 A股升少截 本次政治局經濟工作會議未起到去年9月26日那場的亢奮作用，滬深300指數尾段一度倒跌，收市升0.07%；離岸人民幣兌每美元則企穩於7.29以上。

野村首席中國經濟學家陸挺評論，沒有具體措施的公報或令很多投資者失望，中央不急於出招是不想顯示緊張失措，且特朗普政府不時釋放想貿易戰降溫的信號，加上這樣的關稅史無前例，也許仍要時間盤算衝擊有多大。

野村促收拾內房爛攤子 然而，另一個原因可能是樓市仍未止跌，加上地方政府負債纍纍，中央可能覺得再加碼刺激的空間不大。他重申，一定要更果斷出招收拾內房的爛攤子，並且要循改革養老金等更可持續的方法提振消費、整頓財政制度「善待企業家」。

為「統籌國際經貿鬥爭」，國務院相關部門與地方政府商務主管部門、重點行業組織等召開「2025年全國貿易摩擦應對工作會議」，提到要「保持定力、講究策略，在危機中育新機……增強底線思維和極限思維，着力防範化解貿易風險。」

政治局會議重點