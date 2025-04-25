宏觀分析：內地勢加快出招穩經濟

內地首季國內生產總值（GDP）按年增長5.4%，受惠於消費品「以舊換新」政策刺激，第一季社會消費品零售總額按年升4.6%，至於全國規模以上工業增加值按年增加6.5%，所有數據均優於市場預期。另外，鑑於首季內地加快發行國債，推動基建投資加速，帶動全國固定資產投資按年增長4.2%。

由於今年首季的經濟數據尚未受4月美國對全球加徵關稅的影響，因此要留意次季內地經濟運行情況。其實，內地對美國的出口總額佔比已由2018年的19.2%降至2024年的14.7%，加上近年內地的經濟增長主要依賴內需，故不難解釋內地今次對於美國的關稅戰保持強硬態度。

首季內地出口總額以美元計按年增加5.8%至8,536.7億美元，進口按年減少7%至5,807億美元，其中內地對美國的出口按年上升4.5%至1,156.2億美元，但從美國進口按年下跌1.4%至389.7億美元，令內地對美國的貿易順差升至766.5億美元，內地對美國的出口總額佔比進一步減至13.5%。

受對越南、泰國、印尼的出口增長強勁所推動，首季內地對東盟的出口按年升8.1%至1,461.5億美元，而內地對歐盟的出口亦按年增加3.7%至1,220.9億美元。由於內地的貿易夥伴較為分散，因此相信內地仍有能力保持出口增長。

妥善運用財幣雙策 面對美國的關稅戰，預期內地有足夠政策空間支持經濟發展，未來或會加大力度促消費、擴內需，加強境內大循環，有機會推動服務業增長，積極發展醫療、養老、托育等行業。

此外，內地可能加快落實「兩會」通過的財政刺激方案，包括計劃發行超長期特別國債1.3萬億元（人民幣‧下同）、發行特別國債5,000億元，以及安排地方政府專項債券4.4萬億元。除財政措施，內地亦可能通過貨幣政策工具，如減息降準等以推動資金落入實體經濟。預期今季內地的政策有望加快落地，以應對關稅戰帶來的衝擊。

獨立股評人 陳鳳珠