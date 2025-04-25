券商睇市：港股「復活」之路崎嶇不平

特朗普就任美國總統不經不覺已近3個月，其「狂人」本色在這3個月內可謂發揮得淋漓盡致，不斷將關稅政策問題玩弄於鼓掌之中，弄得全球政府疲於奔命。外間最初以為，特朗普的所作所為會為美國帶來無限好處，但其實相反，他上任後，美元突然轉弱，美債持續受壓，美國經濟及通脹前景更令人堪憂。

特朗普的極端統治已引起國會及內閣成員不滿，開始對於其經濟政策出現意見分歧；更因他的狂妄行為，加劇美國經濟衰退及削弱美國在全球的競爭力，社會上更因分化而引起動盪。

A股抗跌 憧憬降準 話口未完，近日特朗普又有出人意表行為，一度威脅要解僱聯儲局主席鮑威爾，市場因而產生憂慮，更進一步影響對美元資產的信心，道指曾在復活節長假後跌至38,000點重要支持區；納指則16,000點不保，低見15,690點；美國除股票市場外，匯市及債市亦慘遭拋售，因而令本周一出現股、匯、債均陷入前所未有的困境；相反港股在假後反而呈現強勢，原因當然是有內地數據加持。

指數ETF防守之選 不過，即使港股在內地數據支持下顯得硬淨，但始終對特朗普舉棋不定的施政方針有所顧忌，相信港股短期仍會大上大落，令恒指逢高即出現沽壓，連一直支持港股的「北水」，在周三亦趁大市反彈時沽貨，淨流出近182億元，是2021年2月24日後最多，相信內地資金也靜候回落時才買貨。

正因投資者對後市仍感不明朗，因此即使港股有所反彈，亦只是個別板塊帶動。若投資者在亂局中怕選錯對象，倒不如買入指數相關ETF，可見盈富基金及恒生中國企業的成交急增並非沒有道理，相信港股暫時仍會受制於特朗普的一舉一動及內地數據。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）