寫字樓負吸納量逾14萬呎

至於今年首季寫字樓市場淨吸納量，錄得約14.34萬方呎的負數，主要是市場釋出大型樓面所致。各分區空置率中，九龍東由去年第四季的約18.6%上升至約21.3%；中環則由約11.6%下降至約11.5%，而灣仔/銅鑼灣及尖沙咀的空置率分別下跌至約9.5%及約8.3%。