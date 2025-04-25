首季商廈街舖租跌
仲量聯行最新發表的《2025年第一季市場概覽》報告指出，首季整體商廈及核心區街舖租金持續下挫，兩類物業按季分別下跌約1.3%及約0.8%；港島東寫字樓租金跌幅顯著，達3.4%。
報告顯示，今年首季所有分區寫字樓市場租金均見回落，其中中環租金按季下跌約0.7%；該行港島商業部主管郭禮言，預計今年甲級寫字樓租金仍將下跌約5至10%。
寫字樓負吸納量逾14萬呎
至於今年首季寫字樓市場淨吸納量，錄得約14.34萬方呎的負數，主要是市場釋出大型樓面所致。各分區空置率中，九龍東由去年第四季的約18.6%上升至約21.3%；中環則由約11.6%下降至約11.5%，而灣仔/銅鑼灣及尖沙咀的空置率分別下跌至約9.5%及約8.3%。
另外，零售市道面臨挑戰下，商舖租金持續下滑。今年首季核心區街舖租金下跌，整體優質商場及高端優質商場租金則分別下跌約0.3%及約0.2%。截至今年3月底，核心區街舖空置率由去年底的約10.5%，輕微上升至約10.6%；優質商場空置率上升至約9.2%。
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