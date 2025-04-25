麗港城賣556萬 19年賺1.3倍

市區大型屋苑買賣仍有穩定表現，茶果嶺麗港城本月暫錄約11宗成交，與上月同期持平，最新有海景兩房戶以556萬元易手。

中原洪金興表示，該盤10座低層C室，實用面積約517方呎，最初以600萬元放售，最終減價44萬元售出，呎價約10,754元。原業主持貨約19年帳面獲利約318萬元，賺幅逾1.3倍。

該行楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園亦錄兩房買賣，單位為C座中層10室，實用面積約505方呎，以626萬元獲承接，呎價約12,396元，2012年至今僅升值約4.3%。

映灣園成交月減八成 新界大型二手盤市況則明顯放緩，中原曹嘉華指出，東涌映灣園本月暫錄4宗成交，按月勁跌約八成。屋苑5座高層G室套三房戶，減價約40萬元，以780萬元成交，呎價約9,642元。新買家為外籍家庭，由於銀行估價不足，入市心態審慎，惟見業主願意減價，最終落實成交。

該行李建華稱，荃灣海濱花園8座中層F室，為實用面積約496方呎三房戶，減價約8.5%，以485萬元售出，呎價約9,778元。