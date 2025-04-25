吉喆交樓 加推18伙
港島新盤展開交樓程序。上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，昨加推價單6號，提供18伙，折實平均呎價約23,507元，較上一張價單低約3.8%。項目同步修訂舊價單，將7伙高層單位定價上調約1%，並取消建築期付款計劃。
最新加推單位實用面積由220至406方呎，折實價487.8萬至993萬元，折實呎價約22,173至27,346元。當中售價最低為18樓E室，實用面積220方呎，折實呎價約22,173元。
滙都三房單位沽清
新界盤銷售進入倒數階段。泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，昨日以583.87萬元售出最後一伙三房間隔的單位，實用面積522方呎，呎價約11,185元。集團執行董事關堡林表示，滙都兩期項目僅尚餘20伙單位待售，而三房戶型亦已沽清。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸售出3座46樓C室，為實用面積945方呎三房戶，成交價1,950.7萬元，呎價約20,642元，全盤僅餘24伙待售。
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨日再添一宗成交，一周內已累沽35伙。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：