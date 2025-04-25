吉喆交樓 加推18伙

港島新盤展開交樓程序。上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，昨加推價單6號，提供18伙，折實平均呎價約23,507元，較上一張價單低約3.8%。項目同步修訂舊價單，將7伙高層單位定價上調約1%，並取消建築期付款計劃。

最新加推單位實用面積由220至406方呎，折實價487.8萬至993萬元，折實呎價約22,173至27,346元。當中售價最低為18樓E室，實用面積220方呎，折實呎價約22,173元。