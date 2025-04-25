西沙新盤膺新界票王
SIERRA SEA收逾3.5萬票 超購109倍
新界大型樓盤認購反應熾熱，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，連日收票氣勢如虹，於昨日結束8日的收票程序。市場消息指，項目的首輪銷售最終接獲逾3.5萬張入票，登上新界區票王寶座，並刷新全港歷來新盤收票量次高紀錄。按周六發售318伙價單單位計，超額認購逾109倍。
新地代理執行董事陳漢麟表示，已入票人士當中，大手客佔約四成，以家庭客為主。部分投資者有意購買多於一伙收租，內地客比例則佔整體約兩成。該盤於上周開價，首批折實平均呎價創新界東逾10年來最低，隨即佔據市場焦點，收票數字亦持續遞增。以首輪銷售計，收票量更力壓青衣灝景灣於1997年創下的紀錄，攀升至歷來票王榜的第二位。
事實上，西沙綜合發展項目共提供約9,700伙，為新地歷來規模最大的住宅項目。SIERRA SEA屬首個推出的期數，周六首輪價單形式發售的318伙，折實平均呎價約10,877元，同日則有11伙特色戶招標出售。
緹外萬呎巨宅10億售出
發展商指，該盤單位已預設5G流動網絡，入牆式Wi-Fi 6無線上網系統。SmarTone亦會為住戶提供智能家居組合及顧問服務。同系的何文田Prince Central，昨日售出12樓F室三房戶，實用面積624方呎，成交價2,062.27萬元，呎價約33,049元。
市區錄巨宅成交。嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，昨以10億元售出院墅C，實用面積11,692方呎，設有五套房，附設15,043方呎花園，並設有兩個停車位的車庫，呎價約85,529元，成交價創今年一手住宅市場新高，該單位面積為項目最大。市傳新買家為加密貨幣圈名人。
資料顯示，買家可獲樓價4.25%的從價印花稅津貼。同時，若買家連同現有租約一併購入該物業，可獲5,750萬元的現金回贈。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，全盤累售37伙，套現逾115億元。
兩代理向文曜買家送優惠
此外，建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，夥拍兩間代理推出五一長假期置業優惠。集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，由昨日起至5月31日，買家經美聯物業及香港置業選購項目一房至三房戶，分別可獲英倫旅遊及家具優惠，禮品的價值視乎單位戶型而定，價值介乎7.8萬至18.8萬元。每間代理行名額各5個。
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