西沙新盤膺新界票王

新地代理執行董事陳漢麟表示，已入票人士當中，大手客佔約四成，以家庭客為主。部分投資者有意購買多於一伙收租，內地客比例則佔整體約兩成。該盤於上周開價，首批折實平均呎價創新界東逾10年來最低，隨即佔據市場焦點，收票數字亦持續遞增。以首輪銷售計，收票量更力壓青衣灝景灣於1997年創下的紀錄，攀升至歷來票王榜的第二位。

事實上，西沙綜合發展項目共提供約9,700伙，為新地歷來規模最大的住宅項目。SIERRA SEA屬首個推出的期數，周六首輪價單形式發售的318伙，折實平均呎價約10,877元，同日則有11伙特色戶招標出售。

緹外萬呎巨宅10億售出 發展商指，該盤單位已預設5G流動網絡，入牆式Wi-Fi 6無線上網系統。SmarTone亦會為住戶提供智能家居組合及顧問服務。同系的何文田Prince Central，昨日售出12樓F室三房戶，實用面積624方呎，成交價2,062.27萬元，呎價約33,049元。

資料顯示，買家可獲樓價4.25%的從價印花稅津貼。同時，若買家連同現有租約一併購入該物業，可獲5,750萬元的現金回贈。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，全盤累售37伙，套現逾115億元。

兩代理向文曜買家送優惠 此外，建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，夥拍兩間代理推出五一長假期置業優惠。集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，由昨日起至5月31日，買家經美聯物業及香港置業選購項目一房至三房戶，分別可獲英倫旅遊及家具優惠，禮品的價值視乎單位戶型而定，價值介乎7.8萬至18.8萬元。每間代理行名額各5個。

住宅新盤首輪收票排名 湯耀宗（左）表示，緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，其中院墅已悉數售出。 鄭智荣（中）稱，文曜設92伙，已售出逾五成半單位，套現逾5.6億元。