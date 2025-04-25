豪宅消息：九龍塘屋地招標放售 傳內地業主 市值4億

傳統豪宅區錄大額放售個案，九龍塘劍橋道15號屋地以招標形式出售。市場消息指出，物業市值約4億元，據悉，業主具有內地背景。

第一太平戴維斯表示，該行獲委託標售上址，截標日期為5月13日。該物業為獨立地段，佔地約9,767方呎，現為一幢3層高樓宇，實用面積約7,302方呎，將來可重建總樓面約17,581方呎。以市值計算，每方呎樓面地價約22,752元。

至於洋房成交有下跌趨勢。中原楊明儀指出，今年首季整體洋房買賣登記涉122宗，總值約47.79億元，按季分別下跌約7.6%及約28.7%。由於4月貿易戰升溫，金融市場動盪，今季洋房交投有機會進一步轉弱。

帝柏海灣3260萬成交 此外，市區分層豪宅特色戶錄虧損買賣，消息稱，奧運站帝柏海灣2座極高層複式單位，實用面積約1,523方呎，四房連套房設計，以約3,260萬元售出，呎價約21,405元。據悉，原業主於2015年以約3,858萬元購入單位，持貨約10年帳面損失約598萬元，單位貶值約15.5%。