首兩月私宅動工挫67% 僅376伙 15年最少
今年私宅動工進度落後，地產代理據屋宇署資料指出，首兩個月動工量僅376伙，按年減少約67.2%，創15年同期最少。
廟街地盤准建商住樓
利嘉閣陳海潮表示，近月未有大型私宅項目動工，動工量持續偏低，今年2月僅錄212伙，但已是半年單月最多，相比1月則多出約29.3%。落成量方面，首兩個月累計3,510伙，較去年同期略為減少約2.4%，屬4年同期低位。
2月獲批建築圖則項目同樣偏少，據屋宇署資料，期內只批出5份圖則，當中3項為住宅及商住發展，規模相對較小。
其中，油麻地廟街179至183號地盤，准建一幢樓高21層商住樓宇，基座設3層平台，住宅樓面約14,483方呎，另設約2,858方呎商業面積。至於渣甸山包華士道8號屋地，可重建為一幢兩層高洋房，總樓面約5,888方呎。
餘下一宗屬於重大修訂個案，百利保控股(00617)筲箕灣金華街9至19號，准建一幢樓高27層高商住樓，總樓面約46,596方呎。較2020年獲批方案減少一層，總樓面縮減約1,126方呎。
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