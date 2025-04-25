公居屋成交：尚翠苑未補價500萬沽 4年輸18%

新居屋二手單位早年旺市時被炒起，部分於該段時間入市的業主近日都要蝕賣離場，荃灣尚翠苑兩房單位，未補價第二市場減價至500萬元沽出，持貨不足4年帳面虧蝕約115萬元。

美聯姚偉明表示，上述單位為C座高層8室，實用面積約441方呎，市場放盤約5個月，原先叫價530萬元，減價30萬元獲外區客購入，呎價約11,338元。原業主2021年6月以約615萬元買入，帳面貶值約18.7%。

居屋議幅繼續擴大。利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳和明苑A座中層3室，實用面積約597方呎，三房間隔，第二市場叫價540萬元，區內客睇樓一次，即以488萬元購入，減幅約9.6%，呎價約8,174元。

耀安邨自由市場呎售$7191 中原侯惠良指，沙田居屋豐盛苑B座中層5室兩房戶，實用面積約490方呎，未補價市場叫價約290萬元，減價22萬元，以268萬元售出，呎價約5,469元。

公屋錄低價成交。富堡城物業廖志財稱，馬鞍山耀安邨耀榮樓低層16室，實用面積約598方呎，劈價40萬元，於已補價自由市場以430萬元沽出，呎價約7,191元，屬屋苑同類市場近年低位。