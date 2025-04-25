簡訊一覽
●全球最大主權財富基金挪威央行投資管理（Norges Bank Investment Management）公布，首季錄得4,150億挪威克朗（約3,120億港元）虧損，主因市場顯著波動下，股票投資錄得負回報，主要來自科技業。
●徽商銀行(03698)今年首季淨利潤47.75億元人民幣，按年升3.87%。
●周大福(01929)公布，截至今年3月底止第四財政季度，集團零售值按年跌11.6%。當中，內地跌10.4%，港澳及其他市場降20.7%。期內，內地同店銷售跌13.2%，港澳的同店銷售跌22.5%；另在內地淨關閉395個周大福珠寶零售點，在港澳開設了一個零售點，並於日本及越南關閉3個零售點。
●五礦資源(01208)今年首季銅總產量為11.82萬噸，按年增76%。期內銅精礦銷售總量38.56萬噸，按年增87.38%；鋅總產量為5.17萬噸，按年減13%，按季跌19%。
●中石化油服(01033)今年首季營業收入178.5億元（人民幣‧下同），按年跌3.7%；淨利潤2.18億元，按年升23%。
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