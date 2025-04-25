邊類租盤較受歡迎?

首選屋苑及樓齡新 隨着時代變遷，許多人對於居所的追求不再是一個睡覺休息的地方，連帶會所配套的住宅，更受年輕人追捧，也是近年更值租的選擇。此外，若論物業升值能力，以屋苑式住宅相對高，更遑論屋苑式住宅的流通量較高，未來打算放售套現時，也比單幢、舊樓更快更方便。同時，節省維修費用。當然，新式住宅的管理費用較高，也需收租人士自行斟酌。

商業地區租值較高 想單位易租、租值高，除了屋苑式住宅外，選擇在甚麼地區置業亦相當關鍵。傳統來說，租值較高的地區主要有3類，分別是鄰近核心商業區、地處名校網內，以及鄰近各大高等學府的地區。

鄰近核心商業區方面，可以考慮位於中環、灣仔、銅鑼灣一帶的住宅，目標租客為承租能力較高的白領階層，為求住近上班地點，他們不介意面積細、租金高的租盤。

近名校大學 需求佳 至於地處名校網，例如傳統34區何文田、41區九龍城，以及11區港島區，每年都吸引不少家長租客慕名而來租樓。值得留意的是，揀選校網樓盤時，謹記在教育局網頁上睇清楚所屬地區，以九龍城為例，有樓盤明明地處九龍城，卻不屬於名校網，入市前要了解清楚。

受惠於近年大量內地學生來港升學，大學生對住宅租務需求強勁。由於學生宿舍不足，市場上不乏內地學生夾錢租樓住。他們對居所的最重要考慮是近學校，因此紅磡黃埔花園、沙田第一城、大圍名城及將軍澳日出康城等都頗為學生歡迎。這種租客的好處是，許多都能一次過支付一年租金，但對維護單位的意識普遍較弱。