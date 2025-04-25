重要事項：租約記得打釐印 通知差估署

與租客所訂立的租約，需要交予稅務局加蓋印花，即是俗稱的打釐印。為租約打釐印後，業主及租客須根據租約銀碼繳交租約印花稅，由業主及租客平均攤分釐印費，此後方具有法律效力。

若不將租約送往稅務局加蓋，一旦遇上租霸或欠租問題，有關租約或不被法庭接納為證據，甚至有可能面臨稅務局提出索償訴訟，補打釐印需要繳交罰款，重則10倍。

此外，業主需在一個月內向差估署呈交《新租出或重訂協議通知書》（表格 CR109），否則就算租客欠租，業主亦無權採取法律行動追討損失，遇上租霸就求助無門。若依時交表，費用全免；若逾時則須繳付310元。若業主因為想避稅等原因而不向差估署呈交通知書，而租客可能會於得知後要求減租，甚至遷出。

按揭成數上限七成 目前出租物業的按揭成數上限由五成調升至七成，供款與入息比率上限為五成。因此，希望透過按揭保險承做高成數按揭（首置為九成，非首置為八成）是不適用的。

期望蒙混過關的買家，可能要負上刑事責任。事實上，銀行會不定期抽查按揭單位是否屬於自住，例如要求借款人提交水、電、煤等付費單據，又或要求借款人續簽自住證明。惟現實中，確有不少人「偷雞出租」，有按揭申請人謊稱自住，卻在租賃市場出租，又或是自用一段時間後轉為出租，而不通知銀行。

合約普遍「一年死一年生」 若被銀行揭發並非自住，銀行普遍做法是追回不同成數的差價，甚至要求提早還款（Call Loan）。此外，按證公司也會抽查高成數單位是否自住，若違反，或需補交保費。近月也有貸款人因為瞞報物業已出租，以誘使銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的八成按揭貸款，後來被當局落案起訴兩項欺詐罪，最終被判監14個月，同時涉案出租物業所得的70萬元租金亦遭充公。

市面上，租約普遍以兩年為主，通常以一年死約、一年生約形式。由於短租的租金往往比市價高，個別業主為增加租金回報，情願將單位以短租形式出租，甚至將出租單位上載至民宿網。

值得留意的是，一般民居的租約期不得短於28日，否則會被視為商業用途（即經營旅館），既違反大廈公契，亦屬違法。香港住宅多為分層大廈，保安相對嚴密，常有陌生人出入，容易被發現用作商業用途，有可能被入稟提告。