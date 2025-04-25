入市先計數成本雜費多

買樓收租雜費詳列

無論是自住或買樓收租，入市前最重要是有預算，因此計算成本是重中之重。買樓一定要支付的是印花稅，若是非首置，更需要支付從價印花稅7.5%。除了印花稅，買樓收租還會衍生一系列的持續成本，例如管理費、淨租金差餉、地租，還有買樓收租要付出的律師費、地產代理佣金等，加上放租期間的保養，每份租約之間的簡單裝潢，都是需要計算的項目。

首期成數多寡 收入大不同 以下將用近期成交的牛頭角淘大花園F座中層戶為例，單位實用面積375方呎，早前以406萬元易手，而同類單位租金約1.5萬元。

首期的多寡將影響淨租金回報，是次以三成及五成首期作比較。假設供樓利率為3.5厘，按揭年期為30年，付出三成首期，即121.8萬元後，每月供款12,762元，當中8,289元為利息，故表面淨租金收入僅2,238元。若付出五成首期，每月供款9,116元，當中5,921元為利息，表面淨租金收入則有5,884元。

物業稅等於淨租金收入15% 業主要記得為放租的物業繳交物業稅。物業稅率是全年淨租金收入的15%，每年課稅年度（即4月1日至翌年3月31日）的淨出租收入，淨租金收入即扣除差餉、不能追回租金及修葺等的淨租金收入。

當中修葺費一項，金額會因為物業樓齡而不同，稅局為簡化手續，會自動於業主的淨租金收入劃一減去20%，作為修葺及支出的標準免稅額。該20%包括所有因放租而衍生的雜費支出。

與股票等投資比較回報 除了可見的租金收入外，樓價升值潛力亦不能忽視，兩者結合才是買樓收租的總回報。那麼值不值得現時在樓市投資？讀者可以簡單地與其他投資工具作對比，例如，股票、定期、債券、基金等，這就是機會成本，若讀者衡量完機會成本比買樓收租低的話，那麼買樓收租就是一筆好投資，反之，則不如持有其他投資工具。

首期金額影響回報