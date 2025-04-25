篩選租客3大秘訣

1. 要求入息證明 好租客的前提自然是按時交租，業主在簽訂租約前需謹慎揀租客，例如要求租客提供入息及工作證明，確認其擁有穩定收入。若覺得不好意思，可以由地產代理代勞，因為代理通常會要求租客在簽訂租約時提供糧單予業主一閱。

2. 嘗試了解租客 擁有穩定收入，並不代表就是好租客。建議業主在與租客會面時，詢問之前居住地、搬離原因和興趣愛好等，藉此了解租客個性。而資深地產代理在這方面的閱歷較豐富，或能幫助業主判斷是否好租客。此外，若準租客在談論租約時表現挑剔或提出過多要求，日後亦可能需要多花時間應對租客的需求，出租前宜三思。不過以上建議沒有標準答案，業主需自行衡量風險。

3. 採取「兩按一上期」 雙方簽訂租約前，需確保租約上寫明業主與租客的各自責任，如家居維修等，避免日後爭拗，簽署租約時，租客需支付兩個月租金作為「按金」，同時支付一個月租金作「上期」。例如，每月租金一萬元，租客需支付兩萬元做按金，另支付一萬元做上期，總計3萬元。當租約結束時，租客需按照租約要求歸還單位，業主才會退還按金。值得留意的是，若租客以支票支付「兩按一上期」，業主要確保收款後才交出門匙，避免出現租客利用空頭支票並佔據單位的情況，更遑論在未簽正式租約前就交出門匙予租客，業主要懂得自保。