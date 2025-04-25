股壇MasterMind：美股料上落市 恒指睇22600
中美關稅戰變幻莫測，美股、港股走勢難料？比亞迪股份(01211)放榜在即，績前應該怎部署？滙豐環球研究等大行齊齊唱好內房股，指在中國政策支持下，內房由危機轉向結構性復甦，板塊值得跟進？
紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）指，美國總統特朗普近日口徑雖略有軟化，惟關稅戰中長線仍有很多不確定性，美股難重返之前高位，走上落市為主；港股則較樂觀，投資者會轉向在港股尋找與關稅戰關聯度低，以及有望受惠內地政策扶持的股份，可留意內需、消費、科技板塊。他續指，恒指短線目標為填補美國4月2日公布對等關稅後的下跌裂口，上望22,600點。
內房值博空間有限
比亞迪今日放榜，李指該公司一早發盈喜，成績表相信會很理想，已是投資者預期之內，反而拆股及送紅股繼續是焦點。他指，比亞迪「拆細」令散戶可入場，對股價會有幫助，可趁比亞迪派紅股除淨時落場「炒一轉」。
內房股獲大行唱好，李認為行業步入結構性復甦，惟賣樓情況未見重大改善，樓價上升動力有限，而且內房股選擇有限，經歷過債務危機後，民營內房「基本上都可以唔使睇」，只餘下國企如中國海外發展(00688)，惟國企內房股價不算低殘，整個板塊值博空間有限。
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