股壇MasterMind：美股料上落市 恒指睇22600

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）指，美國總統特朗普近日口徑雖略有軟化，惟關稅戰中長線仍有很多不確定性，美股難重返之前高位，走上落市為主；港股則較樂觀，投資者會轉向在港股尋找與關稅戰關聯度低，以及有望受惠內地政策扶持的股份，可留意內需、消費、科技板塊。他續指，恒指短線目標為填補美國4月2日公布對等關稅後的下跌裂口，上望22,600點。

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比亞迪今日放榜，李指該公司一早發盈喜，成績表相信會很理想，已是投資者預期之內，反而拆股及送紅股繼續是焦點。他指，比亞迪「拆細」令散戶可入場，對股價會有幫助，可趁比亞迪派紅股除淨時落場「炒一轉」。