Gucci母企憂次季收入續雙位數跌

法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）今年首季銷售按年跌13.78%至38.83億歐元，其中旗艦品牌Gucci的銷售按年跌24.43%至15.71億歐元，分別大於市場預期的9.7%及19%跌幅。該企更預計，現季度銷售額將繼續按年雙位數下跌。

去季淨關閉25門店 據集團首季業績，期內按可比口徑計，直營零售店網絡收入按年跌16%。其中，亞太跌25%，西歐及北美均跌13%，日本跌11%。此外，集團淨關閉25間門店；截至3月底，直營零售店數目跌至1,788間。

品牌表現方面，Gucci首季收入按年跌24.43%，因受店舖客流疲弱及批發收入下降33%所拖累。其他品牌方面，Yves Saint Laurent收入按年減少8.24%至6.79億歐元，直營零售跌8%，批發收入跌24%；Bottega Veneta收入則增長4.38%至4.05億歐元，其在西歐、北美及中東錄得雙位數增長，不過批發收入跌13%。

該企行政總裁Francois-Henri Pinault表示，正如集團預期，今年開局艱難，強調集團正在提高警惕，以應對行業面臨的宏觀經濟逆風，將全力以赴執行其行動計劃，以實現戰略及財務目標。