雀巢無懼關稅 盈測不變

上季銷售升2.3% 增效率投資應對風險 美國關稅雖來勢洶洶，但歐洲多個涉及養生、食品、美妝等民生業務國際品牌所受的衝擊似乎較少，普遍維持全年業績指引。其中，總部位於瑞士的全球最大食品企業雀巢公司（Nestlé），憑藉產品加價，今年首季有較佳表現。管理層表示，基於對關稅直接影響的評估後，雖然風險和不確定性增加，但透過提高效率和加大投資，維持今年基礎交易營業利潤率升16%或以上預測不變。

截至今年3月底止的3個月，雀巢總銷售按年增長2.3%至226.01億瑞士法郎（約2,123.71億港元），勝市場預期的225億瑞士法郎。行政總裁Laurent Freixe表示，在宏觀經濟和消費者不確定性加劇的環境下，首季實現了2.8%的內生增長（市場預期為2.5%），其中實際內部增長0.7%，定價貢獻達2.1%。

其中美洲區為最大貢獻地區，但首季銷售按年持平於86.39億瑞士法郎。面對美國關稅問題，財務總監Anna Manz表示，受影響最大為水業務、濃縮咖啡膠囊和一些輸往美國的原材料。該企早前已透露，其美國銷售的產品有逾95%在美國本土生產。

聯合利華估影響可控 另邊廂，擁有Dove、凡士林等品牌的歐洲公司聯合利華（Unilever），今年首季總營業收入為148億歐元，按年升3%，勝市場預期的2.8%。公司雖然意識到宏觀經濟環境、貨幣穩定性和消費者情緒等會出現不確定，但認為關稅對公司獲利能力的直接影響有限且可控。這得益於持續創新、已開發市場的良好發展勢頭，以及在印尼和中國兩個市場採取的果斷行動，將帶來下半年銷售改善。故公司維持全年基礎銷售額增長率在3至5%之間的預測。

諾基亞經營溢利挫74% 另外，德國運動服品牌Adidas在初步業績報告指出，首季經營溢利6.1億歐元，按年增長81.55%。行政總裁Bjørn Gulden表示，期內各市場及銷售渠道均錄雙位數增長。

至於芬蘭科技公司諾基亞（Nokia）首季表現則遜色，其可比較經營溢利按年大跌74%至1.56億歐元，遠低於市場預期的2.44億歐元。該企預計美國關稅將對第二季利潤造成2,000萬至3,000萬歐元的短期影響，但確認全年可比較經營溢利預測將介乎19億至24億歐元不變。

經濟數據方面，法國4月消費者信心指數按月持平於92，稍勝市場預測值的91，但仍處於100以下，顯示消費者信心仍然不足。此外，德國4月Ifo商業景氣指數微升0.2至86.9，同樣勝市場預期，惟指數報告內提醒，德國經濟仍需面對諸如全球貿易摩擦、能源價格波動等多重風險因素的影響。

英國方面，英倫銀行行長貝利在出席國際論壇時表示，貿易衝突風險升溫，勢必影響到全球經濟增長前景，須認真看待這一輪危機；又提到美國總統特朗普的關稅及貿易政策可能嚴重影響英國經濟發展。

雀巢首季銷售 聯合利華首季分區營業收入