外資掃日股債新高

美國總統特朗普朝令夕改的政策擾亂全球秩序，令資金流入日圓資產避險。日本財務省公布，本月至24日止，海外投資者淨買入9.64萬億日圓（約5,252億港元）的債券及股票，為自1996年有紀錄以來的單月最高。當中約三分之二進入了債券市場，淨買入額同創歷史新高，餘下三分之一進入日股，也達兩年來的最高點。日本當局乘勝狙擊，計劃改革日本股市，以吸引更多散戶進場。

東京證交所擬降門檻吸散戶 日本交易所集團（JPX）發表報告，表示東京證券交易所（TSE）致力於降低最低投資額，近年來許多上市公司配合將每手買賣單位拆細。然而，與海外相比，投資入場門檻仍較高。根據目前指引，公司每手入場費要在50萬日圓（約逾2.7萬港元）以下。TSE希望降至10萬日圓（約5,500港元）左右，並說：「將為包括年輕人在內的所有人創造有利於投資的環境。」

雖然日美就關稅協議商討多時，但一直未有任何實質條款出現。日本財務大臣加藤勝信坦言：「美國的關稅令人非常失望」，但表示希望基於現有的匯率協議與美國財政部長貝森特舉行會談。他認為，匯率應由市場決定，過度或無序的波動可能對經濟和金融穩定產生負面影響。

圓匯的高低，利率亦為決定性因素之一。野村證券的研究報告指出，經濟下行風險加劇，日本央行下周議息會議沒有必要急於加息，但相信官員們會維持利率正常化的傾向。

出口停滯 韓GDP按季縮0.2% 鄰國南韓方面，今年第一季的國內生產總值（GDP）按季收縮0.2%，市場原預計會增長0.1%。為2024年第二季以來再度收縮，主要受累於出口和消費停滯。分析相信，美國關稅或再度推低本季GDP表現，而疲弱的經濟將促使南韓央行在下月底的會議再次減息。