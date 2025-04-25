滙豐睇好金價 嗌買招金紫金

該行指，招金的盈利對金價變動最為敏感，其次是紫金；又估計金價每變動1%，招金的盈利變動料為2%，紫金的變動則為0.8%。該行看好招金的前景，目標價由17.4元上調至22.3元，該股昨收報18.68元，升1.97%。

買金帶挈瑞士央行賺錢 另滙豐對銅價傾向正面，預期針對能源轉型、消費，甚至是房地產的潛在新刺激措施可能會刺激需求，所以偏好紫金礦業，目標價22.2元，該股昨收報17.24元，升0.47%。

金價上漲也帶挈瑞士央行首季業績賺錢。瑞士央行昨宣布，於截至3月31日止的第一季獲利66.8億瑞士法郎（約80.85億美元），原因是金價飆升抵銷了股市下跌和外匯損失。

瑞士央行披露，截至3月底其持有的黃金估值按年上漲127.77億瑞郎（約154.64億美元），至918.25億瑞郎（約1,111.34億美元），黃金持有量維持在1,040噸。

OPEC+擬6月加速增產石油 轉看油價消息，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）部分成員國提議在6月加速增產，增產幅度與5月相若（即約41.1萬桶），涉及與部分成員國在早前額外增產後未能履行承諾減產有關。成員國之一的哈薩克能源部強調，哈薩克將以國家利益優先，不能限制國內私營石油公司的生產。有分析認為，若然哈薩克堅持不減產，可能迫使OPEC+在6月及7月加快增產步伐。