豐田3月海外銷量81萬輛 擴美投資

雖然面對關稅戰威脅，但無阻外資車企拓展中國市場的決心，並積極參與上海國際車展，其中奧迪（Audi）稱會與一汽合作，未來3年在市場推出3款新能源車。德國寶馬（BMW）及日本本田（Honda）均指，旗下在華推出的新車擬導入DeepSeek的AI技術。福士汽車（內地稱「大眾汽車」）目標是2027年在中國市場推出40款新車，當中20款是全新電動車。