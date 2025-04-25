豐田3月海外銷量81萬輛 擴美投資
日本豐田汽車（Toyota）表示，受到美國4月初進口關稅生效前北美銷量急升帶動，集團3月海外銷量創同期新高，達81.4萬輛，按年升6.7%，當中北美銷量按年增長6.8%。
集團3月全球汽車產量約88萬輛，按年升9.1%，連升3個月。集團並宣布，將對美國南部追加8,800萬美元（逾6.86億港元）投資，總投資額將增至超過28億美元（約218.4億港元）。
雖然面對關稅戰威脅，但無阻外資車企拓展中國市場的決心，並積極參與上海國際車展，其中奧迪（Audi）稱會與一汽合作，未來3年在市場推出3款新能源車。德國寶馬（BMW）及日本本田（Honda）均指，旗下在華推出的新車擬導入DeepSeek的AI技術。福士汽車（內地稱「大眾汽車」）目標是2027年在中國市場推出40款新車，當中20款是全新電動車。
現代首季營業利潤增2.1%
另一方面，南韓現代汽車今年首季營業利潤按年增2.1%，達3.63萬億韓圜（約196億港元）；銷售額按年增9.2%，為44.4萬億韓圜，創下歷年同期新高；淨利潤為3.38萬億韓圜。公司指，雖然季度銷量按年減少，但混動汽車銷售業績創新高加上韓圜走弱，推動公司取得佳績。
歐洲汽車製造商協會數據顯示，3月份歐洲新車註冊量較上年同期增長2.8%至142萬輛。英國以12%的增幅領跑，意大利和西班牙的需求也很強勁；同月歐洲新車銷量增長2.8%。
歐洲車廠雷諾集團（Renault）公布，今年首季收入116.75億歐元，按年降0.3%，按固定匯率計則按年升0.6%；汽車收入101.28億歐元，按年降3%，按固定匯率計跌2.2%。季內集團銷售56.49萬輛汽車，按年升2.9%。公司展望今年集團經營利潤率不少於7%；自由現金流不少於20億歐元。
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