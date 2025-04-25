比亞迪今年新能源車估賣575萬輛
花旗發表研究報告指出，在今年上海國際車展上與比亞迪股份(01211)管理層進行會談，管理層目前對今年總銷量及出口指引分別為550萬輛及80萬輛，預計美國關稅對南美洲等高增長市場的訂單影響有限，又料插電式混動汽車（PHEV）將成為今年的增長驅動力，全年出口量佔比或提升至50%，對比去年為30至40%，且今年每輛車出口淨利潤亦將按年提升。
小鵬機械人或門店打工
該行認為，考慮到各種形式的置換補貼政策可能會影響其定價，比亞迪將靈活調整定價策略，故予「買入」評級，目標價688元，預測該股今、明兩年新能源汽車銷量將分別提升至575萬輛及703萬輛。該股昨收報390.4元，無升跌。
小鵬汽車(09868)董事長、行政總裁何小鵬在上海車展展示了小鵬機械人IRON，其中文名為「鐵人」。何估計，下一個10年，人形機械人也會愈來愈多地現身車展，又認為人形機械人應該先進入工業場景，再進入家庭，並透露IRON未來將會在工廠及門店「打工」。
另市場消息稱，華為旗下企業華為投資控股發行40億元（人民幣‧下同）、期限246天的境內超短期融資券，發行利率1.57厘。
滬車置換補貼最多1.5萬
政策消息方面，上海市商務委員會等5部門發布汽車置換更新補貼政策實施細則，截至今年12月底，個人消費者購買10萬元以上新能源車，且在規定期限內轉讓，將給予一次性1.5萬元定額補貼；購買國六b排放燃油新車，在規定期間內完成轉讓，一次性定額補貼為1.3萬元。該政策規定每名消費者每自然年度內可獲一次置換補貼，補貼資金由國家超長期特別國債資金和市級財政資金按85%及15%比例承擔，申請截止日期為明年1月10日。
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