比亞迪今年新能源車估賣575萬輛

小鵬機械人或門店打工

該行認為，考慮到各種形式的置換補貼政策可能會影響其定價，比亞迪將靈活調整定價策略，故予「買入」評級，目標價688元，預測該股今、明兩年新能源汽車銷量將分別提升至575萬輛及703萬輛。該股昨收報390.4元，無升跌。