美難阻華AI業發展

限晶片出口另覓替代 科企料不減投資 美國總統特朗普上台僅一周，中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek一鳴驚人並震散美股，使「特班子」連忙把英偉達（Nvidia）專為中國兩度「閹割」而成的晶片H20列入出口管制。不過，外媒引述Bernstein Research研究報告指出，這制約不了中國AI產業的發展，更指「禁H20實屬無理」。

之所以這樣說，原因是H20的性能已經不及中國的替代品，限制H20出口等同把中國市場雙手奉上給華為。中國企業已經減少對英偉達的依賴，改用其他方法來訓練大模型，例如使用個人電腦（PC）或手提電腦等邊緣計算設備，同時把大部分推論工作交給英偉達的替代品來做。

「根據我們的考察，大部分公司沒了H20也能發展AI。」Bernstein續指，他們將華為或其他本地公司開發的AI晶片與英偉達的連接起來，現時挑戰在於軟件，「中國有一家企業動用200名工程師花6個月時間把大模型由英偉達的平台移師去華為，性能達到原先的90%。」

長遠華為縮與英偉達差距 長遠而言，華為會縮窄與英偉達之間的差距，中國的大模型亦會做出DeepSeek那樣降低成本的創新。當然，這家機構並未忘記一個事實，就是中國生產尖端晶片的能力在可見將來都會受到限制。

國際信貸評級機構標普相信，就算H20供應受阻，中國大型科技企業也不太可能減少對AI的投資，因為AI是重大機遇，且極有可能找到H20的替代品。

南韓記憶體大廠SK海力士指，DeepSeek的低成本大模型令全球企業和政府加碼投資AI基建，其為英偉達GPU（顯示卡）準備的HBM（高頻寬記憶體）會是長期的增長。國際商業機器（IBM）因聯邦政府中止15份合約而捱沽，但上季AI相關在手訂單再升約10億美元，推出未夠兩年，累計超過60億美元，可見AI需求仍然旺盛。

由於HBM大賣，SK海力士上季收入按年增長41.9%，純利更按年飆3.22倍，折合約438.25億港元，問題是公司仍有不少收入靠一般消費電子。公司坦言，關稅戰可能會衝擊科技界的需求，下半年業績會較為波動，加上出口管制，要預期未來市場狀況變得困難。

德儀指引今年收入漲13% 不過，孕育出台積電和中芯創始人的半導體老店德州儀器似乎走出幽谷，上季收入按年增長11.14%，為2022年以來首次回升，指引今年按年升13.81%。管理層對前景仍然審慎，但指上季生意額反彈不見得是客戶因應關稅囤貨，「工業市場真的有復甦，而且是所有銷售渠道，所有地區都見到。」

另一方面，同樣是設計生產一條龍（IDM）、同樣折射工業與汽車景氣度的意法半導體（STMicroelectronics），預計本季收入按年倒退16.2%，但優於市場預期。上季存貨周轉天數進一步升至167天，但券商富瑞評論，工業及汽車晶片板塊已有初步復甦迹象。

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