全球債務佔GDP恐升至近100%

國際貨幣基金組織（IMF）預期，美國關稅措施將會令全球公共債務佔全球生產總值（GDP）比率在2030年上升至近100%，超過新冠疫情水平。

據IMF最新公布的財政監察（Fiscal Monitor）報告，全球債務佔GDP比率在今年將升2.8個百分點至95.1%，升勢估計將持續，至2030年上升至99.6%。由於各國在新冠疫情後須增加借貸，以應對生產大跌的危機，導致全球債務佔GDP比率在2020年上升至98.9%，雖然兩年後比率下滑10個百分點，惟最新報告反映比率再次上升。

IMF表示，美國推動關稅政策，其他國家則實施報復性措施，導致貿易前景極不明朗，將進一步推升債務比率。此外，各國均面對社會服務需求激增及償還利息上升的壓力，加上通脹高企，導致債務問題惡化。預期最壞情況下，債務比率在2027年可能飆升至二次大戰以來新高的117%。

報告又預估，各國平均財赤佔GDP比率今年將上升至5.1%，去年則為5%。美國今年比率為6.5%，比去年的7.3%為低，明年進一步下降至5.5%，主要受益於徵收較多關稅。另一方面，中國今年比率預期上升至8.6%，去年則為7.3%，明年料為8.5%。

潛在「墮落天使」增 國際評級公司惠譽發表報告指出，截至今年3月底，惠譽全球公司投資組合中潛在的「墮落天使」（評級從投資級降至非投資級的發行人）數量為29家，這幾乎是潛在新星數量的兩倍，反映關稅上調和曠日持久的貿易戰，可能增加企業收入和利潤壓力和降級風險。

報告又指，亞太地區潛在「墮落天使」的比例最高，為42%；北美為31%；拉丁美洲為17%；歐洲、中東和非洲為10%。